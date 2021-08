O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, culpou nesta segunda-feira os Estados Unidos por sua decisão "abrupta" de retirar suas tropas do país e por um processo de paz "precipitado", causando a grave deterioração da situação de segurança no país onde o Talibã está em um ritmo sem precedentes.

"O motivo da nossa situação atual foi que essa decisão (retirada dos Estados Unidos) foi tomada de forma abrupta. Eu disse ao presidente dos Estados Unidos que, embora eu respeitasse sua decisão, sabia que teria consequências e que isso iria recair sobre o povo afegão", disse Ghani em uma sessão especial do Parlamento.