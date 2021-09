Amir Khan Muttaqi, ministro das Relações Exteriores do novo governo provisório talibã, em entrevista coletiva. EFE/EPA/STRINGER

Os talibãs garantiram nesta terça-feira que o Afeganistão é um país seguro desde que o grupo chegou ao poder, dando fim a duas décadas de guerra com a tomada de Cabul no dia 15 de agosto, motivo pelo qual está pronto para os investimentos.

"A segurança foi restaurada em todas as províncias do país. Não há combates, não há insegurança, não há violações. Este é um sinal claro de que o Afeganistão está seguro e aberto aos investimentos", disse Amir Khan Muttaqi, ministro das Relações Exteriores do novo governo provisório talibã, em entrevista coletiva.