Centenas de manifestantes saíram às ruas nesta quarta-feira em várias localidades do Afeganistão, cobrando pela garantia de direitos, um dia depois que os talibãs anunciaram a formação do novo governo do país, composto apenas por integrantes do grupo.

Os atos aconteceram em diferentes pontos de Cabul e também nas províncias de Parwan, Takhar, Badakhshan e Ghazni, apesar da proibição feita pelos insurgentes, que tomaram o poder no país asiático em 15 de agosto, após uma rápida ofensiva.