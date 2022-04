O governo da África do Sul declarou estado de desastre na província de KwaZulu-Natal, no leste do país, onde, segundo balanço oficial mais recente, 306 pessoas morreram em decorrência de inundações provocadas por fortes chuvas.

A medida, que entrou em vigor ainda na noite desta quarta-feira e permitirá a chegada de recursos públicos especiais para lidar com a catástrofe.