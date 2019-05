A África do Sul decidiu equiparar as gratificações das seleções masculina e feminina de futebol para seus próximos torneios internacionais, segundo informaram nesta sexta-feira à Agência Efe fontes da associação de futebol do país (SAFA, na sigla em inglês), que se transforma assim em uma das pioneiras mundiais em igualdade.

As jogadoras da Banyana Banyana, alcunha pela qual ficou conhecida a seleção sul-africana feminina, ganharão o mesmo que seus colegas da Bafana Bafana em função dos objetivos que alcançarem suas equipes no Mundial da França de 2019 e na Copa da África de 2019, que será realizada no Egito, respectivamente.