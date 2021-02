A África do Sul reabriu nesta segunda-feira as escolas e diversas fronteiras terrestres que estavam fechadas há quase um mês como medida para combater a segunda onda de casos de covid-19, cujos pico já foi considerado superado.

Assim, as instituições de ensino iniciam oficialmente o ano escolar de 2021 - embora algumas escolas e creches privadas do país tenham sido abertas mais cedo -, após o atraso ordenado pelo governo durante as férias de verão, quando o país atingiu o nível mais alto de infecções.