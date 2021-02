A África do Sul, país do continente africano mais afetado pela pandemia da Covid-19, recebeu nesta segunda-feira o primeiro lote de vacinas contra o novo coronavírus, com 1 milhão de doses do agente imunizante produzido pela Universidade de Oxford e pela companhia AstraZeneca.

As vacinas vieram do Instituto Serum, na Índia e chegaram na tarde de hoje (pela hora local) no aeroporto Oliver Tambo, localizado em Johanesburgo, em meio a um forte esquema de segurança.