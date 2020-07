Imagem de drone mostra covas no Cemitério Westpark. EFE/EPA/KIM LUDBROOK

A África do Sul registrou um recorde de 216 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 4.669 o número total de vítimas até o momento, de acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde local.

Além disso, as autoridades registraram 13.172 novos casos, elevando o total para 324.221, afirmou hoje o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, em sua conta no Twitter, na qual acrescenta que as recuperações são estimadas em 165.591.