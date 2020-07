Com cerca de 225 mil infecções e pouco mais de 3,6 mil mortes, a África do Sul estabeleceu-se como um dos maiores focos de infecção da pandemia de Covid-19 no mundo, principalmente devido ao aumento desproporcional de casos em Johanesburgo e Pretória.

A África do Sul não só é de longe o país africano mais atingido pelo novo coronavírus - é responsável por quatro em cada dez infecções registadas no continente, apesar de não representar sequer 5% da sua população total -, como é globalmente o quinto país com casos mais ativos ao mesmo tempo (cerca de 114 mil) em todo o mundo.