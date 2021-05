A taxa de mortalidade entre adultos com Covid-19 30 dias após a admissão em unidades de terapia intensiva vem se mostrando maior na África do que em qualquer outro lugar do mundo, de acordo com um estudo observacional publicado nesta quinta-feira pela revista especializada "The Lancet".

Um grupo de pesquisadores do chamado Estudo Africano de Resultados de Cuidados Críticos da Covid-19 (ACCCOS) coletou pela primeira vez dados sobre como os casos graves de coronavírus são gerenciados no continente, muitas vezes em instalações com poucos recursos.