A agência que representa a colombiana Caterine Ibargüen, campeã olímpica do salto triplo no Rio de Janeiro, em 2016, e prata quatro anos antes, em Londres, voltou atrás nesta quinta-feira e explicou que a atleta se aposentou dos Jogos Olímpicos após competir em Tóquio, e não do atletismo, como havia informado inicialmente.

Ibargüen, de 37 anos, planeja voltar a Portugal para continuar treinando, segundo um comunicado da Global Sports Communication, que corrigiu a informação divulgada mais cedo, que falava que a atleta tinha se aposentado do atletismo profissional.