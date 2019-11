Madri/Londres, 4 nov (EFE) - A Agência Efe e a Reuters chegaram a um acordo para ampliar a difusão de conteúdo audiovisual da agência espanhola com a distribuição dos vídeos em diferentes idiomas ao redor do mundo. Um acordo que permite as agências reforçarem a oferta de conteúdos incluídos na plataforma digital Reuters Connect.

A Efe, quarta maior agência de notícias do mundo e a primeira em língua espanhola, terá desta forma uma nova vitrine digital para oferecer seus vídeos para os mercados espanhol, inglês e português, em que incluirá centenas de matérias com um enfoque global e em que poderá aproveitar seu profundo conhecimento nos países de língua espanhola.

Com essa parceria, a Efe reforça a distribuição de seu conteúdo audiovisual em todo o mundo. A agência expande sua oferta com o fortalecimento de sua rede de vídeo, para televisão e digital nos seus principais mercados.

Recentemente, a Efe lançou um ambicioso projeto de produção de vídeo móvel - o jornalismo móvel - para garantir a produção de vídeo em tempo real nos mais de 120 países em que opera e para criar uma rede global de vídeo ao vivo para transmissão e streaming.

A Efe se junta à crescente lista de associados da Reuters Connect, permitindo que os assinantes encontrem e utilizem uma grande variedade de conteúdos de várias fontes em uma única plataforma fácil de usar.

O acordo com a Reuters chega em um momento importante para a Efe, imersa em um processo de transformação digital e dentro da celebração de seu 80º aniversário, com o qual a agência mantém o objetivo de se preparar para as informações do futuro, colocando a tecnologia a serviço do melhor jornalismo, comprometida com a informação e na vanguarda contra as fake news.

A Reuters Connect possui mais de 15 milhões de notícias em vídeo em nove idiomas, cobrindo todos os formatos multimídia, incluindo vídeo, texto, imagens e gráficos, com conteúdo de mais de 50 provedores, incluindo AccuWeather, BBC, CCTV, Jukin, National Geographic, Newsflare, PBS NewsHour, PA Media, The Guardian e USA Today.

Justine Flatley, gerente da Reuters, afirmou estar muito feliz com a parceria com a Efe, que classificou como uma agência de notícias líder global, cuja cobertura precisa, atual e global agregará valor à experiência do cliente Reuters Connect.

"Com a contribuição de centenas de histórias por semana, em vários idiomas, a Efe reforçará a Reuters Connect para que os clientes possam contar as notícias de forma rápida e abrangente", explica Flatley.

Para Juan Varela, CEO da Efe News, "a parceria com a Reuters é uma grande oportunidade para expandir nossa oferta de conteúdo e nossos clientes ao redor do mundo. A Reuters Connect é uma das melhores maneiras de apresentar nossa cobertura global de vídeo para novos clientes e mercados além de nossos canais de distribuição".

"A parceria entre a Efe e Connect também fortalece este mercado com notícias comprovadas e de qualidade de duas das maiores e mais confiáveis empresas de informação do mundo", diz Varela.

Sobre a Reuters Connect, que começou esse projeto em 2017, foi criada para ser uma maneira rápida e inteligente para os clientes da Reuters News Agency para obter todo o conteúdo que eles precisam através de uma única plataforma. A Reuters Connect tem acesso fácil e direto, melhorando a eficiência do cliente e permitindo-lhes publicar mais histórias mais rapidamente.

Sobre a Agência Efe, é a primeira agência de notícias em espanhol e a quarta no mundo, com um histórico que confirma sua imparcialidade, poder, credibilidade e imediatismo.

Uma empresa de informações multimídia com uma rede mundial de jornalistas, onde mais de 3 mil profissionais de 60 nacionalidades trabalham 24 horas por dia em mais de 180 cidades em 120 países e com quatro mesas de publicação em Madri, Bogotá, Cairo (árabe) e Rio de Janeiro (português), para oferecer seus produtos a clientes nos cinco continentes em seis idiomas.

A Efe faz 80 anos: "completamos 80 anos mostrando o mundo, sempre onde estão as notícias, sempre do rigor, sempre no momento, sempre no campo. Oito décadas de história que estarão presentes em nossas celebrações e eventos ao redor do mundo nos próximos meses. Mas não queremos apenas celebrar o caminho percorrido até agora, mas sobretudo queremos olhar em frente e nos preparar para a informação do futuro, colocando a tecnologia a serviço do melhor jornalismo, sempre no lugar onde as histórias ocorrem, comprometidos com os fatos e lutando contra a desinformação".