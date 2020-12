A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) divulgou nesta quarta-feira precisar de "informação científica adicional sobre a qualidade, a segurança e a eficácia" da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela companhia AstraZeneca, antes de emitir a licença de uso condicional da União Europeia (UE).

Em uma atualização da análise em tempo real do agente imunológico, a EMA indicou ter recebido no último dia 21 uma série de dados dos testes clínicos em curso no Reino Unido, Brasil e África do Sul, que já estão sendo avaliados, enquanto são aguardados os restantes, que poderão permitir a tomada de decisão sobre a licença.