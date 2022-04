A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou nesta quarta-feira que está "cedo demais" para considerar a administração de uma quarta dose de vacinas de RNA mensageiro (Pfizer e Moderna) à população geral, embora apoie o uso em idosos com mais de 80 anos devido ao maior risco de desenvolver covid-19 grave.

Em comunicado conjunto com o Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças (CEPCD), as duas agências explicam que concluíram que não existem dados suficientes para recomendar a necessidade da quarta dose, que na prática é considerada a segunda dose de reforço, uma vez que as duas primeiras fazem parte da vacinação primária.