A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) confirmou nesta quinta-feira que apoia o uso da vacina contra o coronavírus da farmacêutica AstraZeneca, embora ainda esteja investigando sua hipotética ligação com cinco casos de trombose cerebral.

A conselheira-chefe da agência, June Raine, declarou em entrevista coletiva que não foram encontradas evidências de que coágulos de sangue nas veias vêm ocorrendo mais do que seria de se esperar na ausência da vacinação, que no Reino Unido tem sido realizada até agora com imunizantes da própria AstraZeneca e da Pfizer.