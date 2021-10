Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 30 set 2021

Quatro agências das Nações Unidas fizeram um apelo nesta quinta-feira para que governos ofereçam mecanismos de proteção ou acordos legais para os milhares de migrantes haitianos que estão percorrendo as Américas com destino, principalmente, aos Estados Unidos.

A Agência da ONU para os Refugiados (Acnur), Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediram que os Estados não expulsem os cidadãos haitianos sem ter avaliado as suas necessidades de proteção e garantam sus direitos fundamentais".