Empresas da Rússia começaram a lançar pacotes turísticos para cidadãos do país que desejem se vacinar com imunizantes oferecidos no exterior, que diferentemente dos locais, foram aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

De acordo com a Associação dos Operadores de Turismo da Rússia, entre os principais destinos oferecidos estão a Sérvia e a Alemanha.