Agentes da Agência de Proteção Alfandegária e Fronteiras dos EUA (CBP) no setor de El Paso prenderam nesta segunda-feira um grupo de 194 imigrantes que cruzou a fronteira do país pelo sudoeste do estado do Novo México.

Os agentes localizaram os imigrantes na madrugada de hoje perto do porto de entrada de Antelope Wells. Com o grupo, formado por pessoas que vieram de El Salvador, Guatemala e Honduras, estava uma criança de 7 anos que precisou ser hospitalizada.