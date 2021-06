O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que mais de 50 agentes de diferentes órgãos do estado já estão no Texas para oferecer apoio em resposta ao que definiu como uma "catástrofe" na fronteira com o México.

"Quando os governadores de Texas e Arizona pediram ajuda, a Flórida respondeu ao chamado", disse DeSantis em entrevista coletiva em Pensacola, no noroeste do estado.