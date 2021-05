A União Agrícola e Pecuária dos Andes (Unagandes), uma das principais do setor na Venezuela, advertiu nesta segunda-feira sobre a escassez de alimentos devido à falta de óleo diesel, já que, devido à falta do combustível, mais de 90% dos produtores não estão conseguindo preparar terras para o cultivo.

"A escassez de diesel no país pressagia uma escassez alimentar sem precedentes na Venezuela", disse em um comunicado Antonio Escalona Araujo, presidente da Unagandes, associação que reúne 236 produtores de seis estados do oeste do país, Táchira, Mérida, Trujillo, Maracaibo, Lara e Barinas.