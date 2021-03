Desde o início do mês, diversas manifestações populares vêm acontecendo no Paraguai, principalmente, depois que associações médicas começaram a cobrar a falta de insumos e medicamentos na rede de saúde pública do país. EFE/Nathalia Aguilar

Agricultores de diversas regiões do Paraguai estão realizando nesta quinta-feira a tradicional Marcha do Campesinato Pobre, que cobra políticas agrárias no país e também critica a gestão da pandemia da Covid-19 do governo do presidente, Mario Abdo Benítez.

O ato, que é organizado em todo 25 de março pela Federação Nacional Campesina (FNC), tem neste ano o lema "Fora corruptos e vendedores do país: por terra, saúde, trabalho e soberania".