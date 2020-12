O agrônomo espanhol Jesús Quintana García, diretor para as Américas da Alliance of Bioversity International e do Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat), foi libertado nesta segunda-feira, dois dias após ter sido sequestrado no sudoeste da Colômbia.

A embaixada espanhola na Colômbia confirmou a liberação à Agência Efe e disse que o embaixador Pablo Gómez de Olea falou por telefone com Quintana, que lhe disse estar bem de saúde e a caminho da cidade de Cali.

O diretor geral da Alliance of Bioversity International, Juan Lucas Restrepo, também relatou em seu Twitter a liberação de Quintana, que havia sido sequestrado no sábado por um grupo armado enquanto viajava em seu veículo entre os departamentos de Cauca e Huila.

"Jesús Quintana foi libertado. Está a caminho de casa. Ele está são e salvo. Estamos felizes", disse Restrepo, sem dar detalhes sobre onde e como ocorreu a liberação.

A Alliance of Bioversity International e a Ciat emitiram um comunicado conjunto no qual informaram que o agrônomo está "em boa saúde mental e física depois de dois dias de sofrimento desta terrível experiência".

MOBILIZAÇÃO POR LIBERTAÇÃO.

"Agradecemos às autoridades colombianas, às comunidades indígenas, às organizações sociais e a todos aqueles que se mobilizaram para garantir a libertação", disse Restrepo, citado na nota.

Segundo o comunicado, oficial espanhol, que tem status diplomático, foi sequestrado por um grupo armado não identificado em um bloqueio de estrada ilegal no sudoeste da Colômbia enquanto estava em viagem pessoal, acrescentou a declaração.

Nascido em Málaga, na Espanha, Quintana é especialista em desenvolvimento rural sustentável, com 30 anos de experiência no setor, e é a diretor administrativo para as Américas da Alliance of Bioversity International e da Ciat, dois centros de pesquisa em agricultura, nutrição e meio-ambiente.