A diretora da AI para as Américas, Erika Guevara Rosas. EFE/Arquivo

A Anistia Internacional (AI) pediu nesta segunda-feira o fim da violência contra os manifestantes indígenas na Colômbia, depois que ontem, supostos civis armados atiraram contra eles em Cali, em um ataque que deixou pelo menos oito guardas indígenas feridos.

"Os ataques de civis armados, alguns na presença da polícia, contra o indígenas minga em Cali são um reflexo de uma dinâmica de violência que não cessa na Colômbia e que tem se acentuado no contexto de protestos sociais no quadro da Greve Nacional", expressou a diretora da AI para as Américas, Erika Guevara Rosas.