A Anistia Internacional (AI) entregou mais de 327 mil assinaturas ao Congresso da Espanha, nesta quinta-feira, solicitando alterações no projeto de lei sobre memória democrática em seu processo parlamentar, especialmente para facilitar a investigação judicial dos crimes da ditadura de Franco.

Se a lei, que começa hoje a ser debatida no Parlamento, for para a frente, significará "um avanço no reconhecimento das vítimas do franquismo", mas a proposta legislativa enviada pelo governo tem "pontos importantes a melhorar", disse à imprensa o pesquisador da AI, Daniel Canales.