O governo do Peru está falhando em sua obrigação de garantir o direito à saúde de centenas de indígenas do povo K'ana na província de Espinar, onde estão expostos a altos níveis de metais e substâncias pesadas, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira pela Anistia Internacional (AI).

O jovem Gerson López, da comunidade indígena Alto Huancané, sofre frequentes hemorragias nasais, náuseas, vômitos e cólicas, sintomas que os médicos não conseguiram explicar, mas que ele associa com os altos níveis de metais detectados em seu corpo há uma década, quando tinha 12 anos de idade.