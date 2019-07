A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) confirmou nesta segunda-feira que o Irã está enriquecendo urânio acima dos 3,67% de pureza que foram estabelecidos no acordo de 2015 que o país selou com Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China e Rússia - o nível é o limite para esse combustível ser usado somente para fins civis.

Este é o segundo descumprimento do acordo por parte do Irã. Na semana passada, o país ultrapassou os 300 quilos de hexafluoreto de urânio enriquecido a 3,67% estabelecidos também nesse pacto, em resposta às sanções dos Estados Unidos e diante do que Teerã considera uma postura passiva por parte da União Europeia.