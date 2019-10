7 out 2019

EFE Carlos Meneses Sánchez. São Paulo 7 out 2019

O escritor e ativista Ailton Krenak, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, afirmou à Agência Efe ter esperanças que a Assembleia Especial do Sínodo para a região Pan-amazônica, que começará nesta segunda-feira no Vaticano, traga resultados concretos e uma nova perspectiva para a crise na região.

"O Sínodo vai a mostrar que a Amazônia é de interesse comum da humanidade, que não é uma situação particular do Brasil e que há desequilíbrios além da própria devastação que está ocorrendo", afirmou o ambientalista internacionalmente conhecido.