Cidade do México

EFE Cidade do México 5 jul 2022

O ciclone Bonnie evoluiu nas últimas horas para a categoria 3 na escala Saffir-Simpson, ainda distante da costa do Oceano Pacífico, o que causará fortes chuvas no oeste do México, informou nesta terça-feira o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

"Bonnie aumentou a velocidade de seus ventos e agora é um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson", disse o SMN em seu relatório mais recente.