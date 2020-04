Os casos de Covid-19 confirmados na Rússia passaram de 100 mil nesta quinta-feira, com mais de mil mortes computadas, e a pandemia segue sem apresentar sinais de estabilização no país.

Nas últimas 24 horas, 7.099 pessoas foram diagnosticadas com a doença, o maior número diário desde o início da pandemia na Rússia, elevando o número total de infectados para 106.498, de acordo com as autoridades. Até agora, a Covid-19 já matou 1.073 pessoas, 101 delas incluídas no balanço mais recente.

MOSCOU, O PRINCIPAL FOCO.

A capital russa, com mais de 12 milhões de habitantes, é o principal foco de infecção do país, com mais da metade dos casos confirmados e mortes, 53.739 e 611, respectivamente.

Embora não pareça uma cidade sitiada, mesmo com controles policiais que verificam aleatoriamente as digitais dos motoristas, a diferença em relação à vida agitada de Moscou é óbvia: há muito menos trânsito, poucos transeuntes são vistos e a maioria usa máscaras. O medo está no ar.

Em muitos dos outdoors onde os produtos ou shows geralmente são anunciados, agora é possível ver propagandas convocando voluntários a fazer compras para os idosos, para que não tenham que sair às ruas.

Na terça-feira, o presidente russo Vladimir Putin prorrogou até 11 de maio o período de confinamento e restrições à atividade econômica, a fim de retardar a propagação da epidemia.

O chefe do Kremlin declarou 6, 7 e 8 de maio como dias de descanso, de modo que as férias "pagas" - em vigor durante todo o mês de abril - foram prorrogadas até o dia 12. No dia 9 de maio é é celebrado um dos feriados mais populares do país, a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.

NÃO BAIXAR A GUARDA.

Embora a letalidade da Covid-19 na Rússia, cerca de 1% de acordo com estatísticas oficiais, seja muito menor do que em quase todos os países europeus, as autoridades advertiram que o pico da pandemia, que alguns especialistas acreditam que possa ocorrer em meados de maio, ainda não foi atingido.

"É um vírus traiçoeiro. Quando há uma aparente melhora e uma redução perceptível dos sintomas, a doença ataca novamente. É por isso que é importante detectar mudanças na condição do paciente em tempo hábil", disse nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Mikhail Murashko, à emissora "Rossia-1".

As autoridades redobraram os apelos para que a população cumpra o confinamento, pois temem que a chegada do bom tempo com a primavera, somado à melhora nos números, relaxe a disciplina e provoque um aumento de contágios. EFE

