A Air Europa, divisão aérea do grupo turístico espanhol Globalia, começará a voar nesta sexta-feira de Madri para Fortaleza, seu quarto destino no Brasil, com a previsão de transportar mais de 62 mil passageiros em 2020.

A capital cearense se junta a Salvador, primeiro destino da companhia aérea em território brasileiro, em 2003, a São Paulo, para onde voa desde 2013, e Recife, que entrou para a lista em 2017.

A Air Europa, adquirida recentemente pela Iberia, começará a se deslocar para Fortaleza com dois voos semanais e terá um terceiro a partir de junho. A empresa espera transportar mais de 400 mil passageiros para o Brasil no ano que vem. EFE

mam/dr