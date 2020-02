A Air France anunciou nesta quinta-feira que a suspensão de voos à China devido à epidemia do novo coronavírus será prolongada, pelo menos, até o dia 15 de março, cinco semanas a mais que o previsto inicialmente.

A companhia aérea francesa, que em 30 de janeiro havia anunciado o fechamento de todas as conexões com a China até o próximo domingo, explicou que foi "avaliado um conjunto de elementos" antes de optar pelo aumento do prazo.

Dependendo da evolução da situação, os aviões da companhia aérea francesa regressarão gradualmente ao país asiático a partir de 16 de março.

Inicialmente, as aeronaves voarão para Pequim e Xangai com uma ida diária para cada cidade. Dependendo do dia, haverá um voo da Air France para Paris e outro da parceira KLM aterrissando em Amsterdã.

A companhia aérea espera que os voos para a China voltem à normalidade no dia 29 de março, quando também pretende retomar os voos para Wuhan, o epicentro da epidemia do coronavírus.

"A Air France está estudando a situação na China em tempo real e vem trabalhando em colaboração com as autoridades de saúde nacionais e internacionais desde o surgimento do coronavírus", disse a companhia aérea. EFE

lmpg/vnm