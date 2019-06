A companhia aérea da Nova Zelândia Air New Zealand anunciou nesta segunda-feira a anulação de uma norma que proibia as tatuagens visíveis a seus funcionários, uma medida trabalhista criticada por aparentemente discriminar a população maori.

Os habitantes originais do país ou alguns neozelandeses com herança indígena maori enfeitam o rosto e corpo com tatuagens que em muitos casos mostra a categoria, o status social e o prestígio entre os aborígines.