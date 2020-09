A Airbus, atravessando uma grave crise financeira devido à queda da atividade devido à pandemia da Covid-19, apresentou nesta segunda-feira um plano ambicioso que aposta no hidrogênio como fonte de energia e espera ter o primeiro avião comercial com emissão zero de poluentes para o ano de 2035.

O gigante europeu da aviação possui atualmente três conceitos dos quais surgirá a futura aeronave, cada um dos quais, segundo um comunicado, "explora diferentes soluções tecnológicas e configurações aerodinâmicas".