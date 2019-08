O ator francês Alain Delon, de 83 anos, se recupera em um hospital na Suíça de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico que sofreu há algumas semanas, segundo revelou nesta quinta-feira o filho do astro Anthony Delon, à imprensa da França.

De acordo com as informações divulgadas hoje, após melhora das funções vitais e do estado de saúde geral do lendário galã, houve a transferência para a Suíça, confirmando o que as revistas "Closer" e "Voici" publicaram anteriormente.