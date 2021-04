A ascensão do candidato de extrema esquerda Pedro Castillo ao primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais do Peru simboliza o abismo que desde tempos coloniais divide a capital peruana, Lima, da população rural dos Andes, tradicionalmente marginalizada e discriminada.

Castillo, um professor escolar e sindicalista que disputará o segundo turno com Keiko Fujimori, segundo a apuração parcial, foi alavancado às eleições presidenciais pela população andina cansada das elites que, salvo raras exceções, a excluiu da capital.