O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, inicia na terça-feira uma viagem por Moldávia e Polônia, países que fazem fronteira com a Ucrânia, para conhecer a situação dos refugiados ucranianos no terreno e discutir a invasão russa com as autoridades de ambos os países.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores especificaram que, na Moldávia, Albares realizará reuniões "ao mais alto nível" com as autoridades e visitará um dos centros de acolhimento de refugiados ucranianos na capital do país, Chisinau, que atravessaram a fronteira fugindo da invasão russa.