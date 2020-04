Um albergue em Lisboa, em Portugal, que era utilizado para o acolhimento de refugiados e tinha 181 internos, registrou 138 casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo informou nesta segunda-feira o conselheiro de Defesa Civil da cidade, Carlos Castro.

O local foi esvaziado ontem, depois que o resultado do primeiro teste deu positivo. Segundo o representante do governo da capital, todas as pessoas que estavam alojados eram homens e aguardavam que a situação legal fosse resolvida.

Além disso, havia sete funcionários trabalhando no centro, que foi alvo de uma operação de evacuação, que contou com a participação de cerca de 100 policiais, bombeiros, médicos, agentes da imigração e de atendimento a refugiados.

Todos os alojados foram levados para a Mesquita Central de Lisboa, onde passaram por testes de diagnóstico para o novo coronavírus. Dos 175 examinados, 138 deram positivo, 31 negativo e seis resultados não conclusivos.

O abrigo de refugiados, que tem 40 quartos, foi desinfetado por uma equipe de especialistas.

De acordo com as autoridades de Lisboa, nenhum dos portadores da Covid-19 apresentam sintomas até o momento. Todos foram encaminhados para passar quarentena em um outro local da cidade. Já os que testaram negativo, voltaram para o alojamento.