O candidato presidencial peronista, Alberto Fernández, opinou nesta quinta-feira que a cotação do dólar a 60 pesos argentinos é "razoável", e que o governo de Mauricio Macri deveria "preservar as reservas" do país nos próximos meses.

"Assim como disse que o dólar estava em um valor fictício (quando estava a 45 pesos), digo que o dólar está em um valor razoável e não podemos que deixar que escape mais, temos que conseguir a presevação das reservas", afirmou Fernández em entrevista à "Radio Mitre" nesta manhã.