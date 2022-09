O presidente da Argentina, Alberto Fernández, convocou para esta sexta-feira representantes de diferentes setores para uma reunião com o objetivo de construir um consenso contra a violência, após o atentado fracassado sofrido pela vice-presidente do país, Cristina Kirchner.

Fontes oficiais informaram que o chefe de Estado convocou representantes de sindicatos, do sociais, empresariais, dos direitos humanos e de diferentes crenças religiosas para a Casa Rosada, a sede do governo argentino, na tarde desta sexta-feira para "construir um amplo consenso contra o discurso do ódio e da violência".