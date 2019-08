O candidato presidencial Alberto Fernández, que foi o mais votado das primárias realizadas no último domingo, disse nesta quarta-feira que as medidas econômicas propostas pelo presidente Mauricio Macri chegaram tardiamente e que acredita ser desnecessário se reunir com o chefe de governo.

"Não faz sentido nos reunirmos, porque não vamos nos colocar em acordo. Não quero ser cúmplice das suas decisões. Por que então à Argentina que opção restará se todos pensarmos a mesma coisa? Acho que ele está tomando estas medidas tardiamente", opinou Fernández em declarações à rádio "El Destape".