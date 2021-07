O presidente da Argentina, Alberto Fernández, destacou nesta sexta-feira, durante ato militar, o trabalho humanitário e o apoio logístico das Forças Armadas para enfrentar a pandemia de covid-19.

"Estou orgulhoso destas forças que têm trabalhado lado a lado conosco para ver como enfrentar a maior tragédia que a Argentina já viveu no âmbito da saúde", declarou Fernández no tradicional Encontro de Camaradagem das Forças Armadas no Colégio Militar da Nação, localizado na cidade de El Palomar, na província de Buenos Aires.