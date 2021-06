O presidente da Argentina, Alberto Fernández, revelou nesta quinta-feira que conversou com o peruano Pedro Castillo, a quem definiu como "presidente eleito", apesar de a apuração ainda não ter terminado, e expressou seu desejo de unir esforços a favor da América Latina.

"Hoje me comuniquei com @PedroCastilloTe, presidente eleito do Peru. Expressei meu desejo de unir forças em favor da América Latina. Somos nações profundamente irmanadas. Celebro que o querido povo peruano enfrente o futuro em democracia e com força institucional", escreveu Fernández no Twitter.