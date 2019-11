Cidade do México

EFE Cidade do México 5 nov 2019

O presidente eleito Alberto Fernández afirmou nesta segunda-feira que tentará repetir na Argentina os programas sociais aplicados no México, país com o qual também pretende fortalecer os laços.

Fernández, que venceu em primeiro turno das eleições do último dia 27, superando o atual mandatário, Mauricio Macri, reuniu-se hoje na Cidade do México com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.