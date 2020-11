O presidente da Argentina, Alberto Fernández, compareceu ao velório de Diego Maradona, celebrado na Casa Rosada, sede do governo argentino, e deixou sobre o caixão uma camisa do Argentinos Juniors (clube do qual é torcedor e onde o craque foi revelado) e um par de panos brancos, símbolo das Mães da Praça de Maio (organização de mães que tiveram filhos mortos ou desaparecidos na ditadura militar).

Fernández, fã de Maradona e torcedor do Argentinos Juniors, colocou a sede do governo à disposição da família do astro para a realização do velório e decretou três dias de luto nacional.