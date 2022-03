A líder opositora peruana, Keiko Fujimori, garantiu nesta sexta-feira que seu pai, o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), permanecerá no Peru após ser libertado, graças à decisão tomada nesta quinta-feira pelo Tribunal Constitucional de restaurar o indulto concedido em 2017 pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Ele fica no Peru e vamos fazer todos os exames aqui com os médicos peruanos", disse a três vezes candidata presidencial à imprensa, às portas do presídio de Barbadillo, no distrito de Ate, em Lima, onde seu pai cumpre a pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade.