EFE Los Angeles (EUA) 22 out 2021

O ator Alec Baldwin afirmou nesta sexta-feira que "não encontra palavras" para expressar sua tristeza pelo acidente no qual matou a diretora de fotografia do filme que estava gravando, quando atirou com uma arma que não sabia que estava carregada.

"Não há palavras para expressar a minha tristeza e comoção diante do trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma mulher, mãe e companheira profundamente admirada por todos nós. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para saber como ocorreu esta tragédia", escreveu o ator no Twitter.