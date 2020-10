O governo da chanceler Angela Merkel pretende ampliar a obrigatoriedade do uso da máscara na Alemanha, além do fechamento noturno de bares e restaurantes devido ao aumento de casos do novo coronavírus no país.

Agora, o nível a partir do qual essas restrições serão impostas será de 35 infecções por 100 mil casos em sete dias, informa a revista "Der Spiegel". Até o momento, era aconselhável reforçar as medidas após 50 infecções por 100 mil casos em sete dias.