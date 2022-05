A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou nesta terça-feira a reabertura da embaixada do país em Kiev, na Ucrânia, que funcionará por um tempo limitações e com um número reduzido de funcionários.

Em uma entrevista coletiva concedida na capital ucraniana junto com o ministro das Relações Exteriores local, Dmytro Kuleba, a integrante do Executivo alemão expressou a "alegria" por se deparar com uma "Kiev livre".