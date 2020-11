A Alemanha registrou nesta sexta-feira mais 23.648 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa um novo recorde no contágio desde o início da pandemia da Covid-19 no país, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), a agência epidemiológica local.

Na comparação com ontem, foram 1.036 resultados positivos a mais. Além disso, foram 106 a mais do que na sexta-feira da semana passada, até então, a quantidade mais alta no território alemão.