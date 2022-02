A Alemanha alcançou nesta terça-feira, de acordo com boletim oficial, o recorde na incidência acumulada de casos de infecção pelo novo coronavírus, em dia que o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, descartou que a variante ômicron represente o fim da pandemia da covid-19.

Hoje, o principal indicador utilizado como referência para as autoridades no combate ao contágio do patógeno chegou a 1.441,0 positivos para cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a agência nacional de epidemiologia.